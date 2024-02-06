Швеция перестанет расследовать утечки на "Северных потоках", - СМИ

Вчера, 5 февраля, шведский прокурор Матс Люнгквист, который возглавляет расследование утечки на "Северных потоках" в Швеции, анонсировал новости по поводу дела на этой неделе.

По информации журналистов, новости будут заключаться в том, что Швеция примет решение прекратить расследование.

Как напоминает Expressen, Швеция начала расследование с целью выяснить, нет ли какого-либо "шведского следа" в диверсии.

При этом прекращение шведского расследования никак не повлияет на расследование в Германии, которое ведут федеральный прокурор и федеральное ведомство уголовной полиции, а также на датское расследование.

Ожидается, что решение о прекращении расследования в Швеции объявят завтра, 7 февраля.

Подрыв "Северных потоков"

Напомним, в сентябре 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили утечки.

Позже выяснилось, что к утечкам газа привел взрыв. Такую информацию впервые озвучили сейсмологи.

Несколько стран Европы начали расследовать инцидент, одна из версий утечек - диверсия.