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Швеція надасть Україні військову допомогу на 200 млн доларів, але винищувачі в обмін на НАТО

Фото: Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швеція відправить Україні новий пакет військової підтримки на суму 2,2 млрд крон (199 млн доларів), що складається в основному з боєприпасів і запасних частин для раніше переданих систем. Передача винищувачів можлива лише після вступу Швеції до НАТО.

Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Новий пакет військової допомоги Швеції стане 14-м пакетом військової допомоги Україні з початку війни, внаслідок чого загальна вартість такої допомоги скандинавської країни становитиме трохи більше 22 мільярдів крон (2 млрд доларів).

Йонсон повідомив на прес-конференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи Швеція зможе відправити винищувачі Jas Gripen до України.

Винищувачі для України

Згідно з рішенням уряду Швеції, обов'язковою умовою можливої передачі винищувачів JAS 39 Gripen Україні є те, що Швеція спочатку стане членом НАТО.

"Уряд доручає Збройним силам Швеції ретельно проаналізувати та повідомити про умови можливої підтримки України бойовою авіацією за підтримки Управління оборонної техніки (FMV). Звіт повинен включати, серед іншого, вплив на обороноздатність, оборонну економіку та іншу оборонну діяльність та планування", - йдеться у повідомленні.

Важливим вихідним значенням для аналізу є ознайомча підготовка на JAS 39 Gripen, яку українські пілоти та наземний персонал пройшли під егідою Збройних сил Швеції.

Згідно з рішенням, збройні сили також мають повідомити умови можливої підтримки в рамках міжнародної коаліції F-16, частиною якої є Швеція.

JAS Gripen

Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, розробленим з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання.

За повідомленнями ЗМІ, у вересні українських пілотів допустили до тестових польотів на шведських винищувачах Gripen.

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