Швеция даст Украине военную помощь на 200 млн долларов, но истребители в обмен на НАТО

Швеция отправит Украине новый пакет военной поддержки на сумму 2,2 млрд крон (199 млн долларов), состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей для ранее переданных систем. Передача истребителей возможна только после вступления Швеции в НАТО.
Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новый пакет военной помощи Швеции станет 14-м пакетом военной помощи Украине с начала войны, в результате чего общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 миллиардов крон (2 млрд долларов).
Йонсон сообщил на пресс-конференции, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция отправить истребители Jas Gripen в Украину.
Согласно решению правительства Швеции, обязательным условием возможной передачи истребителей JAS 39 Gripen Украине является то, что Швеция сначала станет членом НАТО.
"Правительство поручает Вооруженным силам Швеции тщательно проанализировать и сообщить об условиях возможной поддержки Украины боевой авиацией при поддержке Управления оборонной техники (FMV). Отчет должен включать, среди прочего, влияние на обороноспособность, оборонную экономику и другую оборонную деятельность и планирование", - говорится в сообщении.
Важным исходным значением для анализа является ознакомительная подготовка на JAS 39 Gripen, которую украинские пилоты и наземный персонал прошли под эгидой Вооруженных сил Швеции.
Согласно решению, вооруженные силы также должны сообщить об условиях возможной поддержки в рамках международной коалиции F-16, частью которой является Швеция.
Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но его задумывали как многоцелевой самолет, который способен выполнять разные задачи.
По сообщениям СМИ, в сентябре украинских пилотов допустили к тестовым полетам на шведских истребителях Gripen.