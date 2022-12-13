Швеція передасть Україні 55 млн євро: на що підуть кошти

Уряд Швеції виділив на допомогу Україні ще 600 мільйонів шведських крон (більше 55 млн євро).

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на SVT .

Міністр співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохан Форсселл заявив, що ці кошти будуть направлені на відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.

Деталі пакету допомоги будуть представлені на спільній донорській конференції у Парижі.