Швеція передасть Україні 55 млн євро: на що підуть кошти

Уряд Швеції виділив на допомогу Україні ще 600 мільйонів шведських крон (більше 55 млн євро).
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SVT.
Міністр співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохан Форсселл заявив, що ці кошти будуть направлені на відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.
Деталі пакету допомоги будуть представлені на спільній донорській конференції у Парижі.
Нагадаємо, що уряд Швеції затвердив дев'ятий пакет військової допомоги Україні. Він у 1,5 раза більший, ніж попередній.
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