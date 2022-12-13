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Швеция передаст Украине 55 млн евро: на что пойдут деньги

Фото: Швеция передаст Украине 55 млн евро помощи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительство Швеции выделило на помощь Украине еще 600 миллионов шведских крон (более 55 млн евро).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на SVT.

Министр сотрудничества в сфере развития Швеции Йохан Форсселл заявил, что эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

Подробности пакета помощи будут представлены на совместной донорской конференции в Париже.

Напомним, что правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше предыдущего.

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