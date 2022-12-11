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Вполовину більше, ніж попередній. Швеція затвердила новий пакет військової допомоги Україні

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Неділя 11 грудня 2022 22:07
Вполовину більше, ніж попередній. Швеція затвердила новий пакет військової допомоги Україні Фото: Швеція затвердила новий пакет військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Швеції затвердив дев'ятий пакет військової допомоги Україні. Він у 1,5 раза більший, ніж попередній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона на спільному брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Уряд Швеції затвердив дев'ятий пакет підтримки України, і він на 50% більше, ніж восьмий пакет. Це пов'язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію з боку Росії. У цьому пакеті ми надаємо ППО, комплектуючі для інших видів ППО та зимову амуніцію для українців військових", - розповів міністр.

За його словами, таким чином Швеція не просто допомагає Україні, а інвестує "спільну безпеку", оскільки росіяни постійно порушують права людей - обстрілюють лікарні, університети та школи.

Нагадаємо, про новий пакет військової допомоги від Швеції Резніков розповів ще 19 листопада.

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