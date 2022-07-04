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Швеция передала Украине копию исторического документа. Уберегал козаков от притеснений Москвы

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 июля 2022 20:42
Швеция передала Украине копию исторического документа. Уберегал козаков от притеснений Москвы Фото: Швеция передала Украине копию исторического документа (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Швеции Магдален Андерссон передала Украине копию письма Карла ХІІ, написанного в начале ХVІІІ века, с наставлениями о признании Запорожской Сечи как независимого государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Швеции на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Андерссон подарила Украине копию из национального архива Швеции - письмо, написанное в 1711 году королем Карлом ХІІ касаемо Пилипа Орлика.

"Он (король - ред.) там дал наставление шведскому послу, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство, чтобы не было притеснений от московского царя. Я думаю, что это хорошо укладывается в сегодняшний политический контекст", - сказала она.

Напомним, сегодня премьер-министр Швеции впервые посетила Киев.

До встречи с Зеленским она побывала в Буче и Бородянке, которые пребывали под оккупацией россиян.

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