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Премьер-министр Швеции впервые в Киеве: уже встретилась с Зеленским

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 19:31
Премьер-министр Швеции впервые в Киеве: уже встретилась с Зеленским Фото: президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, которая впервые посетила Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон! Это ее первый визит в Киев и сразу очень результативный", - написал он.

Зеленский поблагодарил Андерссон за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к Европейскому Союзу в будущем.

Премьер-министр Швеции впервые в Киеве: уже встретилась с Зеленским

Напомним, Магдалена Андерссон уже посетила Бучу и Бородянку, которые находились под оккупацией россиян.

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