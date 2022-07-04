Премьер-министр Швеции впервые в Киеве: уже встретилась с Зеленским
Фото: президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, которая впервые посетила Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон! Это ее первый визит в Киев и сразу очень результативный", - написал он.
Зеленский поблагодарил Андерссон за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к Европейскому Союзу в будущем.
Напомним, Магдалена Андерссон уже посетила Бучу и Бородянку, которые находились под оккупацией россиян.
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