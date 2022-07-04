Премьер-министр Швеции впервые в Киеве: уже встретилась с Зеленским

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram .

"Рад встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон! Это ее первый визит в Киев и сразу очень результативный", - написал он.

Зеленский поблагодарил Андерссон за солидарность с украинцами и поддержку нашего курса на полноправное присоединение к Европейскому Союзу в будущем.