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Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні

Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги. Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Швеції.

Зазначається, що цей пакет також посилить потенціал України у сфері далекобійності. Швеція має намір виділити близько 1 млрд шведських крон на те, щоб Україна могла виробляти ракети та безпілотники великої дальності.

Він також передбачає подвоєння попередніх 16 подарованих Україні бойових катерів типу CB 90 та протитанкового озброєння, а також інвестиції на підтримку української оборонної промисловості.

У відомстві зазначили, що це вже 18-й пакет військової допомоги Україні, таким чином загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення Росії складає близько 61,9 млрд шведських крон (понад 5,6 млрд доларів)

Загалом проголошений у четвер пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Україні.

Пакет загальною вартістю 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів) включає такі компоненти:

  • закупівлі для безоплатної передачі на суму близько 5,9 млрд шведських крон;
  • фінансові пожертви на суму близько 2,8 млрд шведських крон;
  • пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 мільярда шведських крон (146 вантажівок; 16 катерів CB 90; 23 станції озброєння для військово-морського використання; 1 мільйон 12,7-мм боєприпасів; 1500 протитанкових ракет TOW; 200 протитанкових снарядів, включаючи навчальне обладнання; піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження; засоби індивідуального захисту від РХБЯ-загроз);
  • послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 мільйонів шведських крон;
  • навчання вартістю 650 мільйонів шведських крон (фінанси для підтримки підготовки Збройних сил для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, напр. Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових);
  • рішення про постачання вартістю 400 мільйонів шведських крон (включає різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання).

Допомога Україні від Швеції

Зазначимо, Швеція активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Її допомога включає фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Стокгольм надає значні обсяги коштів через міжнародні організації, підтримує переселенців, а також передає гуманітарну допомогу.

На початку листопада 2024 року Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки.

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ШвеціяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні