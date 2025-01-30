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Швеция объявила о самом большом пакете военной помощи Украине

Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Швеции.

Отмечается, что этот пакет также усилит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.

Он также предусматривает удвоение предыдущих 16 подаренных Украине боевых катеров типа CB 90 и противотанкового вооружения, а также инвестиции на поддержку украинской оборонной промышленности.

В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов)

В общем провозглашенный в четверг пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей, для передачи Украине.

Пакет общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов) включает следующие компоненты:

  • закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон;
  • финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд шведских крон;
  • пожертвования оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками на замену на сумму около 3,3 миллиарда шведских крон (146 грузовиков; 16 катеров CB 90; 23 станции вооружения для военно-морского использования; 1 миллион 12,7-мм боеприпасов; 1500 противотанковых ракет TOW; 200 противотанковых снарядов, включая учебное оборудование; пехотное снаряжение для индивидуального солдатского и группового снаряжения; средства индивидуальной защиты от РХБЯ-угроз);
  • услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 миллионов шведских крон;
  • обучение стоимостью 650 миллионов шведских крон (финансы для поддержки подготовки Вооруженных сил для ряда различных учебных инициатив в течение 2025 года, например, Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных);
  • решение о поставках стоимостью 400 миллионов шведских крон (включает различные виды мероприятий по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования).

 

Помощь Украине от Швеции

Отметим, Швеция активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ее помощь включает финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Стокгольм предоставляет значительные объемы средств через международные организации, поддерживает переселенцев, а также передает гуманитарную помощь.

В начале ноября 2024 года Швеция объявила о новом пакете помощи Украине, в который вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.

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