Швеция объявила о самом большом пакете военной помощи Украине

Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Швеции.
Отмечается, что этот пакет также усилит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.
Он также предусматривает удвоение предыдущих 16 подаренных Украине боевых катеров типа CB 90 и противотанкового вооружения, а также инвестиции на поддержку украинской оборонной промышленности.
В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов)
В общем провозглашенный в четверг пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей, для передачи Украине.
Пакет общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов) включает следующие компоненты:
Отметим, Швеция активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ее помощь включает финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Стокгольм предоставляет значительные объемы средств через международные организации, поддерживает переселенцев, а также передает гуманитарную помощь.
В начале ноября 2024 года Швеция объявила о новом пакете помощи Украине, в который вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.
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