Украина запросила помощь НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций
Украина запросила международную помощь у НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать мирному населению. В частности, Киев просит предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, - ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", - говорится в сообщении.
Фото: запрос Украины
Что именно просит Украина
В запросе украинская сторона отметила, что рассчитывает на поставку 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 экскаваторов, 10 тягачей, 10 полноприводных грузовиков.
Также в документе Украина просит предоставить 70 пикапов, 30 внедорожников, 6 машин разминирования с дистанционным управлением, 31 спецмашину радиационной и химической разведки, специальные аварийно-спасательные водолазные станции и прочее.
Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сомневается в расширении НАТО на восток в ближайшем будущем. По крайней мере, пока он занимает пост немецкого канцлера.
А президент России Владимир Путин заявил, что намерен добиться гарантий безопасности от Запада, несмотря на то, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.