Украина запросила помощь НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций

Украина запросила международную помощь у НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать мирному населению. В частности, Киев просит предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

Также в документе Украина просит предоставить 70 пикапов, 30 внедорожников, 6 машин разминирования с дистанционным управлением, 31 спецмашину радиационной и химической разведки, специальные аварийно-спасательные водолазные станции и прочее.

В запросе украинская сторона отметила, что рассчитывает на поставку 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 экскаваторов, 10 тягачей, 10 полноприводных грузовиков.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, - ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сомневается в расширении НАТО на восток в ближайшем будущем. По крайней мере, пока он занимает пост немецкого канцлера.

А президент России Владимир Путин заявил, что намерен добиться гарантий безопасности от Запада, несмотря на то, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.