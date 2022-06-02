UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция направит Украине военную помощь на 95 млн евро: что в нее входит

Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (instagram.com annlindepolitiker)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции передаст Украине военную помощь в размере 95 млн евро. В нее войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и снайперские винтовки, включая боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

По ее словам, пакет поддержки также включает средства для ВСУ.

"Швеция направит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и винтовки калибра 12,7 мм, включая боеприпасы. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться", - написала министр.

Напомним, США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныШвецияВоенная помощь