Швеция направит Украине военную помощь на 95 млн евро: что в нее входит

Правительство Швеции передаст Украине военную помощь в размере 95 млн евро. В нее войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и снайперские винтовки, включая боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.
По ее словам, пакет поддержки также включает средства для ВСУ.
"Швеция направит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и винтовки калибра 12,7 мм, включая боеприпасы. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться", - написала министр.