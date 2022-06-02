RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швеція направить Україні військову допомогу на 95 млн євро: що в неї входить

Фото: Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде (instagram.com annlindepolitiker)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції передасть Україні військову допомогу в розмірі 95 млн євро. До неї увійдуть протикорабельні ракети, протитанкова зброя і снайперські гвинтівки, включаючи боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.

За її словами, пакет підтримки також включає кошти для ЗСУ.

"Швеція направить в Україну протикорабельні ракети, протитанкову зброю і гвинтівки калібру 12,7 мм, включаючи боєприпаси. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні сили України. Загальна сума включає понад 95 мільйонів євро. Війна Росії проти України повинна припинитися", - написала міністр.

Нагадаємо, США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниШвеціяВійськова допомога