Швеция направит более сотни инструкторов в Британию для обучения украинских бойцов

Вооруженные силы Швеции отправят в Британию 120 военных инструкторов, которые будут проводить подготовку наших бойцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Швеции.

Как отмечает Минобороны Швеции, решение было принято для того, чтобы поддержать Украину и укреплять ее обороноспособность.

Военные инструкторы будут проводить подготовку наших бойцов и находиться в Британии в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года.

"Война России против Украины длится уже более пяти месяцев, и очень важно, чтобы внешний мир продолжал поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция участвует в этой работе, и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины", - заявил министр обороны Петер Хультквист.