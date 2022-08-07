Швеція направить більше сотні інструкторів в Британію для навчання українських бійців

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Швеції.

Як зазначає Міноборони Швеції, рішення було прийнято для того, аби підтримати Україну й зміцнювати її обороноздатність.

Військові інструктори проводитимуть підготовку наших бійців й перебуватимуть в Британії у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року.

"Війна Росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій роботі, і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України", - заявив міністр оборони Петер Хультквіст.