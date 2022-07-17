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Минобороны Британии показало видео с тренировок украинских военных

Новина українською →
Великобритания, Воскресенье 17 июля 2022 21:38
Минобороны Британии показало видео с тренировок украинских военных Фото: Минобороны Британии показало видео с тренировок украинских военных (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят военные учения в Великобритании. Министерство обороны страны показало часть тренировок на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии и Генштаб ВСУ.

Украинские защитники принимают участие в новой военной программе под руководством Британии в рамках операции "Орбитал".

Отмечается, что недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил тренировки военных.

"Эта новая амбициозная программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает собственные суверенитет и право выбирать собственное будущее", - сказал он.

Сообщается, что во время операции "Орбитал" с 2015 по 2022 год было подготовлено 22 тысячи украинцев.

Как сообщалось ранее, недавно Британия запустила новую масштабную программу тренировок украинских военных. В ближайшие месяцы планируется подготовить до 10 тысяч украинских защитников.

Первый отряд украинских военных прибыл в страну в начале июля.

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Великобритания Вооруженные силы Украины
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