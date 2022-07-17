Минобороны Британии показало видео с тренировок украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии и Генштаб ВСУ .

Украинские защитники принимают участие в новой военной программе под руководством Британии в рамках операции "Орбитал".

Отмечается, что недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил тренировки военных.

"Эта новая амбициозная программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает собственные суверенитет и право выбирать собственное будущее", - сказал он.

Сообщается, что во время операции "Орбитал" с 2015 по 2022 год было подготовлено 22 тысячи украинцев.