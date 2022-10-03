Швеція направила водолазне судно до місць витоку на "Північних потоках"

У понеділок, 3 жовтня, Швеція направила до місць витоку на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" водолазне судно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ВМС Швеції Джиммі Адамссона в коментарі Reuters .

"За місію відповідає берегова охорона, але ми підтримуємо їх підрозділами. Єдине судно, яке ми називаємо, це HMS Belos, яке є підводним рятувальним та водолазним судном", - заявив представник ВМС.

При цьому прокуратура Швеції позначила район, де стався витік, як місце злочину. Там встановлено зону відчуження у радіусі п'яти морських миль (трохи менше 10 кілометрів).