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Швеция направила водолазное судно к местам утечки на "Северных потоках"

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Понедельник 03 октября 2022 20:59
Швеция направила водолазное судно к местам утечки на "Северных потоках" Фото: Швеция направила водолазное судно к местам утечки на "Северных потоках" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 3 октября, Швеция направила к местам утечки на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" водолазное судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС Швеции Джимми Адамссона в комментарии Reuters.

"За миссию отвечает береговая охрана, но мы поддерживаем их подразделениями. Единственное судно, которое мы называем, это HMS Belos, которое является подводным спасательным и водолазным судном", - заявил представитель ВМС.

При этом прокуратура Швеции обозначила район, где произошла утечка, как место преступления. Там установлена зона отчуждения в радиусе пяти морских миль (чуть менее 10 километров).

Напомним, 27 сентября на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были зафиксированы три утечки газа.

После этого шведские сейсмологи заявили, что утечка могла произойти в результате подводных взрывов.

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Швеция Северный поток
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