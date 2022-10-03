Швеция направила водолазное судно к местам утечки на "Северных потоках"

В понедельник, 3 октября, Швеция направила к местам утечки на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" водолазное судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС Швеции Джимми Адамссона в комментарии Reuters .

"За миссию отвечает береговая охрана, но мы поддерживаем их подразделениями. Единственное судно, которое мы называем, это HMS Belos, которое является подводным спасательным и водолазным судном", - заявил представитель ВМС.

При этом прокуратура Швеции обозначила район, где произошла утечка, как место преступления. Там установлена зона отчуждения в радиусе пяти морских миль (чуть менее 10 километров).