Швеція напередодні зими виділить Україні допомогу: на що підуть кошти

Раніше РБК-Україна повідомляло, що країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) і Командування Сил підтримки Збройних сил України. Литва виділяє 15 млн євро, а Швеція - 7 млн євро. Зокрема, для розмінування будуть закуплені вантажівки та пікапи.

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