Швеция накануне зимы выделит Украине помощь: на что пойдут деньги

Ранее РБК-Украина сообщало, что страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Литва выделяет 15 млн евро, а Швеция - 7 млн евро. В частности, для разминирования будут закуплены грузовики и пикапы.

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