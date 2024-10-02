Литва та Швеція закуплять пікапи та вантажівки для розмінування України

Країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) та Командування Сил підтримки Збройних сил України. Литва виділяє 15 млн євро, а Швеція - 7 млн євро.

Це рішення було ухвалено на зустрічі партнерів Коаліції, яка відбулася в столиці Ісландії, Рейк'явіку. Закупівлі включають пікапи та вантажні автомобілі для потреб українських військових та ДССТ.

Учасники заходу, зокрема представники країн-партнерів, Міністерства оборони України та Командування Сил підтримки ЗСУ, обговорили подальші плани співпраці та узгодили перелік закупівель для гуманітарного та бойового розмінування. Також розглядався проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування до 2034 року.

Полковник Руслан Берегуля, начальник Головного управління протимінної діяльності МОУ, підкреслив важливість гуманітарного розмінування звільнених територій, а генерал-майор Дмитро Герега подякував країнам-партнерам за підтримку та постачання необхідного обладнання для інженерних підрозділів.

Коаліція, під керівництвом Литви та Ісландії, спрямована на розбудову спроможностей бойового та гуманітарного розмінування підрозділів ЗСУ та ДССТ.