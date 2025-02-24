Швеція надасть Україні системи ППО на 113 млн доларів

"У цю річницю ми можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони загальною вартістю 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні. З огляду на зростаючу інтенсивність російських ракетних атак, атак з використанням дронів і бомб, існує нагальна потреба України в засобах протиповітряної оборони", - йдеться в матеріалі.

Robot 70 - це перевірена система, яка була розроблена та вдосконалена. Tridon Mk2 може протистояти російським масованим ударам простими безпілотниками та ракетами, повідомляє видання. Це важливо як на випадок продовження бойових дій, так і для забезпечення можливого припинення вогню.

Крім того, в рамках міжнародного співробітництва Швеція передасть Україні зенітні ракети, які вже використовуються в Україні, а також зенітну зброю, яку можуть носити окремі солдати.

"Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо нашу власну безпеку. Разом із нашими сусідами ми входимо в десятку найбільших донорів України у світі", - пише видання.