Швеція надасть Україні системи ППО на 113 млн доларів

Швеція надасть Україні системи ППО на суму 1,2 млрд шведських крон (близько 113 млн доларів). Уряд країни уповноважить Адміністрацію оборонних матеріалів закупити системи Robot 70 і Tridon Mk2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Svenska Dagbladet.
"У цю річницю ми можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони загальною вартістю 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні. З огляду на зростаючу інтенсивність російських ракетних атак, атак з використанням дронів і бомб, існує нагальна потреба України в засобах протиповітряної оборони", - йдеться в матеріалі.
Robot 70 - це перевірена система, яка була розроблена та вдосконалена. Tridon Mk2 може протистояти російським масованим ударам простими безпілотниками та ракетами, повідомляє видання. Це важливо як на випадок продовження бойових дій, так і для забезпечення можливого припинення вогню.
Крім того, в рамках міжнародного співробітництва Швеція передасть Україні зенітні ракети, які вже використовуються в Україні, а також зенітну зброю, яку можуть носити окремі солдати.
"Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо нашу власну безпеку. Разом із нашими сусідами ми входимо в десятку найбільших донорів України у світі", - пише видання.
Нагадаємо, 19 лютого очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) Польщі Томаш Семоняк і міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін підписали угоду про співпрацю у сфері цивільної оборони. Документ охоплює питання захисту цивільного населення, безпеки в Балтійському регіоні та стійкості до гібридних загроз. Підписання відбулося на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі.
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