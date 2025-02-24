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Швеція надасть Україні системи ППО на 113 млн доларів

Фото: допомагаючи Україні, Швеція дбає про свою безпеку (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Швеція надасть Україні системи ППО на суму 1,2 млрд шведських крон (близько 113 млн доларів). Уряд країни уповноважить Адміністрацію оборонних матеріалів закупити системи Robot 70 і Tridon Mk2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Svenska Dagbladet.

"У цю річницю ми можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони загальною вартістю 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні. З огляду на зростаючу інтенсивність російських ракетних атак, атак з використанням дронів і бомб, існує нагальна потреба України в засобах протиповітряної оборони", - йдеться в матеріалі.

Robot 70 - це перевірена система, яка була розроблена та вдосконалена. Tridon Mk2 може протистояти російським масованим ударам простими безпілотниками та ракетами, повідомляє видання. Це важливо як на випадок продовження бойових дій, так і для забезпечення можливого припинення вогню.

Крім того, в рамках міжнародного співробітництва Швеція передасть Україні зенітні ракети, які вже використовуються в Україні, а також зенітну зброю, яку можуть носити окремі солдати.

"Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо нашу власну безпеку. Разом із нашими сусідами ми входимо в десятку найбільших донорів України у світі", - пише видання.

Нагадаємо, 19 лютого очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) Польщі Томаш Семоняк і міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін підписали угоду про співпрацю у сфері цивільної оборони. Документ охоплює питання захисту цивільного населення, безпеки в Балтійському регіоні та стійкості до гібридних загроз. Підписання відбулося на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі.

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