Швеция предоставит Украине системы ПВО на 113 млн долларов

"В эту годовщину мы можем объявить о закупке систем противовоздушной обороны общей стоимостью 1,2 миллиарда шведских крон для передачи Украине. Учитывая растущую интенсивность российских ракетных атак, атак с использованием беспилотников и бомб, существует насущная потребность Украины в средствах противовоздушной обороны", - говорится в материале.

Robot 70 - это проверенная система, которая была разработана и усовершенствована. Tridon Mk2 может противостоять российским массированным ударам простыми беспилотниками и ракетами, сообщает издание. Это важно как на случай продолжения боевых действий, так и для обеспечения возможного прекращения огня.

Кроме того, в рамках международного сотрудничества Швеция передаст Украине зенитные ракеты, которые уже используются в Украине, а также зенитное оружие, которое могут носить отдельные солдаты.

"Поддерживая Украину, мы укрепляем нашу собственную безопасность. Вместе с нашими соседями мы входим в десятку крупнейших доноров Украины в мире", - пишет издание.