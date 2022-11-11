Швеція планує надати Україні новітні системи озброєння
Шведський уряд найближчим часом має ухвалити рішення про передачу Україні новітніх систем озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання TT.
Очільник Міністерства оборони Швеції Пол Йонсон після засідання Ради Європейського союзу заявив, що його країна найближчим часом вирішить питання щодо надання Україні новітньої зброї.
"Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України - як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передача сучасніших систем озброєнь", - заявив Йонсон.
Проте міністр оборони відмовився уточнювати, про яку зброю йдеться, посилаючись на оперативну таємницю. Однак повідомив, що, крім зброї, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість Швеції долучитися до тренувальної місії ЄС.
"Ми вирішили, що направимо одного-двох штабних офіцерів до так званого центру військового планування й здійснення операцій (MPPC), який управлятиме цією операцією ЄС", - зазначив він.
Нагадаємо, Швеція вже передала Україні озброєння у межах семи різних пакетів підтримки. До них входили бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкова зброя, кулемети, артилерійські боєприпаси й тренування.
Раніше Йонсон обіцяв, що Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики.
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