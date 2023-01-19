Швеція надасть Україні близько 50 БМП та САУ Archer

Уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, якого цитують місцеві ЗМІ.
Так, виступаючи на прес-конференції, прем'єр-міністр Швеції заявив, що його уряд прийняв рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи "перше рішення про початок поставок артилерійської системи Archer в Україну".
Однак, скільки саме буде передано САУ Archer прем'єр Швеції не уточнив.
Reuters, цитуючи слова Крістерссона, п
Раніше ми писали про те, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.
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