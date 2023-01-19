Швеція надасть Україні близько 50 БМП та САУ Archer

Так, виступаючи на прес-конференції, прем'єр-міністр Швеції заявив, що його уряд прийняв рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи "перше рішення про початок поставок артилерійської системи Archer в Україну".

Однак, скільки саме буде передано САУ Archer прем'єр Швеції не уточнив.

Reuters, цитуючи слова Крістерссона, п

Раніше ми писали про те, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.