ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні, - ЗМІ

Новость на русском →
Стокгольм, Середа 18 січня 2023 20:14
Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні, - ЗМІ Фото: Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні (commons wikimedia.org User.Ibaril)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 19 січня, уряд Швеції може оголосити про передачу Україні САУ Archer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

За даними видання, завтра прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон скликали пресконференцію, присвячену посиленню підтримки України.

У списку питань для засідання уряду зазначено, що уряд дасть "інструкції збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі артилерійських систем Україні".

Раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Швецію передати системи Archer та посилити можливості України у захисті неба ЗРК RBS-98 та літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну постачанням ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Війна Росії проти України Військова допомога
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
"Тут все горіло": Як житловий двір у Броварах пережив аварію вертольота з керівництвом МВС
Юлія Акимовакоресподент "Тут все горіло": Як житловий двір у Броварах пережив аварію вертольота з керівництвом МВС