Швеция предоставит Украине около 50 БМП и САУ Archer

Так, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Швеции заявил, что его правительство приняло решение о пакете военной поддержки Украины, состоящем из трех частей, включая "первое решение о начале поставок артиллерийской системы Archer в Украину".

Однако сколько именно будет передано САУ Archer премьер Швеции не уточнил.

Как пишет Reuters, цитируя слова Кристерссона, пакет военной помощи стоимостью 4,3 млрд шведских крон (419 миллионов долларов) также будет включать противотанковое оружие NLAW.

"Военная поддержка Украины абсолютно важна. Желания Украины относительно того, чего они хотят, имеют большой вес в нашем решении. Швеция пришлет около 50 своих бронированных боевых машин пехоты типа CV90", - заявил Кристерссон.

Обновлено 13:18. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи.

"Искренне благодарен правительству Швеции и премьеру Ульфу Кристерссону за новый пакет военной помощи Украине. БМП CV90, САУ Archer и ПТРК NLAW – мощное оружие, необходимое украинской армии для освобождения нашей земли от российских захватчиков. Итого – к общей победе", - написал он.

Напомним, что днем ранее СМИ анонсировали, что правительство Швеции может объявить о передаче Украине САУ Archer.

Ранее мы писали о том, что украинские военные могут получить 12 единиц шведской артиллерийской системы Archer.

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