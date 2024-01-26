Швеція надала понад тисячу тонн вантажів допомоги українському енергосектору за період війни

Під час вебінару "відновлення енергетичного сектору України: можливості для шведського бізнесу" надзвичайний і повноважний посол Швеції Мартін Оберг наголосив на готовності продовжувати підтримку нашої держави у відновленні після російських атак.

"Участь у заході представників понад 50 компаній свідчить про високу зацікавленість шведського бізнесу в інвестиціях в Україну", - зазначив він.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив важливість підтримки скандинавською країною енергетичної стійкості нашої держави у вигляді внесків до фонду підтримки енергетики України, що склали 25,27 млн євро.

"Я хочу особливо відзначити наше співробітництво в атомній галузі і виготовлення нового виду палива на підприємстві американської компанії Westinghouse у Швеції в співпраці з фахівцями українського Енергоатому. Воно вже завантажене в один із наших реакторів, що успішно працює", - заявив Галущенко.

Він також додав, що Швеція за період війни відправила Україні 93 гуманітарні вантажі загальною вагою 1108 тонн, зокрема генератори, трансформатори, підстанції та інше обладнання для проведення ремонтів на енергооб’єктах після ворожих атак.

Допомога Україні від Швеції

Наприкінці листопада повідомлялося, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

11 грудня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України.