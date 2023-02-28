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Швеція надала фінансову допомогу для підтримки енергетики України

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Вівторок 28 лютого 2023 16:15
Швеція надала фінансову допомогу для підтримки енергетики України Фото: Швеція надала фінансову допомогу на підтримку енергетики України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Швеція зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України та надасть 30 млн доларів допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

"Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже 30 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, яка працює на всіх українських атомних станціях. За його словами, це потрібно для спостерігачів, які фіксують вплив російських атак на українську енергетичну систему.

"Україна постійно отримує від міжнародних партнерів як грошову допомогу, так і у вигляді обладнання, що допомагає відновленню енергетичних об’єктів від наслідків російських атак", - додав міністр.

Нагадаємо, що Швеція в рамках нового пакету військової допомоги для України постачатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T та Hawk.

У вівторок, 7 лютого, Агентство США з міжнародного розвитку передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.

Сполучені Штати та країни G7 допомагатимуть енергетичному сектору України з відновленням після російських атак стільки, скільки це буде потрібно.

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