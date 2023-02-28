Швеція надала фінансову допомогу для підтримки енергетики України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

"Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже 30 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, яка працює на всіх українських атомних станціях. За його словами, це потрібно для спостерігачів, які фіксують вплив російських атак на українську енергетичну систему.

"Україна постійно отримує від міжнародних партнерів як грошову допомогу, так і у вигляді обладнання, що допомагає відновленню енергетичних об’єктів від наслідків російських атак", - додав міністр.