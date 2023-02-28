Швеция предоставила финансовую помощь для поддержки энергетики Украины
Швеция внесет вклад в Фонд энергетической поддержки Украины и предоставит 30 млн долларов помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство энергетики Украины.
"Правительство Швеции приняло решение о внесении почти 30 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Швеция выделит средства в поддержку миссии МАГАТЭ, работающей на всех украинских атомных станциях. По его словам, это нужно для наблюдателей, фиксирующих влияние российских атак на украинскую энергетическую систему.
"Украина постоянно получает от международных партнеров как денежную помощь, так и в виде оборудования, помогающего восстановлению энергетических объектов от последствий российских атак", - добавил министр.
Напомним, что Швеция в рамках нового пакета военной помощи для Украины будет поставлять системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.
Во вторник, 7 февраля, Агентство США по международному развитию передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.
Соединенные Штаты и страны G7 будут помогать энергетическому сектору Украины с восстановлением после российских атак столько, сколько это потребуется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.