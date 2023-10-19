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Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen, - Politico

Швеція, Четвер 19 жовтня 2023 09:00
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Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen, - Politico Фото: винищувач Gripen (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Швеції активно обговорює передачу Україні винищувачів Gripen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати винищувачі F-16 Києву зробило надання Україні Gripen більш обговорюваним предметом допомоги в уряді Швеції.

Якщо Швеція вирішить відправити літаки, експерти припускають, що це може тривати до року, перш ніж вони опиняться в Україні, оскільки пілоти та інженери потребуватимуть навчання з незнайомими системами.

Зазначається, що Gripen можуть суттєво допомогти Україні контролювати свій повітряний простір, адже вважаються відносно дешевими й простими в обслуговуванні. Також літаки можуть працювати з коротших, вужчих злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані злітно-посадкові смуги на прямих ділянках автомагістралей.

Це зменшує ризик скупчення літаків на великій базі та їх знищення внаслідок однієї ворожої атаки. До того ж літаки мають спеціальне обладнання для протидії російським винищувачам та радарним системам класу "земля-повітря".

Винищувачі Gripen

Зазначимо, що Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

При цьому пізніше прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країні потрібні літаки для власної оборони, адже заявка країни на вступ до Альянсу ще не завершена. При цьому він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

А у вересні повідомлялося, що уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам вивчити можливість передачі Україні винищувачів Gripen.

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