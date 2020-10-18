ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией

Автор: Андрей Козловский

Власти Швеции готовы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа новых случаев коронавируса. Такой шаг является новым подходом к борьбе с вирусом в Швеции, которая решила пойти своим путем, отказавшись от локдауна.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Daily Mail.

Новые правила вступят в силу в Швеции с понедельника. Они позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты и тренажерные залы.

Кроме того, граждан могут попросить держаться подальше от общественного транспорта, или избегать посещения пожилых людей, или других групп риска. Правила будут предложены как рекомендации, а не требования. Штрафы вводиться не будут.

Напомним, ранее правительство Швеции продлило временный запрет на въезд иностранцев из третьих стран.

Кроме того, Бельгия решила ужесточить карантин, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Также графство Ланкашир в Великобритании с субботы вводит третью фазу карантина.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Швеция