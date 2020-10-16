Бельгия усиливает карантин, вводят комендантский час

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Бельгия решила ужесточить карантин, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сегодня сделал премьер-министр страны Александр Де Кроо.

Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.

По словам Де Кроо, сегодня Бельгия находится в фазе высокой готовности.

"Количество инфицированных растет с каждым днем, и очень быстро. Наши врачи и больницы находятся под сильным давлением. Мы ведем неравную борьбу с этим вирусом", - подчеркнул он.

С понедельника, 19 октября, гражданам страны будет разрешено иметь только один контакт за пределами собственного жилья. Правительство рекомендовало работать удаленно, если есть возможность.

Кроме того, в стране будет введен комендантский час. Людям будет запрещено выходить на улицу с 00:00 до 5 часов утра.

На четыре недели в Бельгии закроют бары и рестораны, а после 20:00 будет запрещено продавать алкоголь.

Напомним, 8 октября в столице Бельгии были закрыты кафе и бары. Карантин в Брюсселе усилили после роста заболеваемости в течение двух недель.