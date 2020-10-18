Швеція змінює стратегію боротьби з пандемією

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Влада Швеції готова ввести локальні карантинні заходи в міру зростання кількості нових випадків коронавірусу. Такий крок є новим підходом до боротьби з вірусом у Швеції, яка вирішила піти своїм шляхом, відмовившись від локдауна.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нові правила набудуть чинності у Швеції з понеділка. Вони дозволять регіональним органам охорони здоров'я просити громадян уникати громадських місць, таких як торгові центри, музеї, бібліотеки, басейни, концерти та тренажерні зали.

Крім того, громадян можуть попросити триматися подалі від громадського транспорту, або уникати відвідування літніх людей, або інших груп ризику. Правила будуть запропоновані як рекомендації, а не вимоги. Штрафи вводитися не будуть.

Нагадаємо, раніше уряд Швеції продовжив тимчасову заборону на в'їзд іноземців з третіх країн.

Крім того, Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу.

Також графство Ланкашир у Великобританії з суботи вводить третю фазу карантину.