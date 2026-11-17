Озброєння для Gripen

У Брюсселі Міністр оборони України Євгеній Хмара, Міністр оборони Швеції Пол Йонсон та Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підписали лист про наміри щодо подальшої співпраці в межах ініціативи Gripen для України.

Документ стосується забезпечення озброєнням уже закуплених для України літаків Gripen. Це постачання боєприпасів, необхідного обладнання та запасних частин. Поставки планують синхронізувати з надходженням самих літаків до Повітряних Сил України.

Зокрема, Україна розраховує отримати ракети Meteor для посилення спроможностей протидіяти російській авіації, особливо носіям керованих авіабомб.

"Gripen стануть ще одним елементом, що посилить авіаційні спроможності України. Для нас важливо отримувати разом із літаками весь необхідний комплекс озброєння, щоб якомога швидше почати їх бойове застосування", - наголосив Хмара.