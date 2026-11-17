Вооружение для Gripen

В Брюсселе Министр обороны Украины Евгений Хмара, Министр обороны Швеции Пол Йонсон и Министр обороны Британии Вес Стритинг подписали письмо о намерениях по дальнейшему сотрудничеству в рамках инициативы Gripen для Украины.

Документ касается обеспечения вооружением уже закупленных для Украины самолетов Gripen. Это снабжение боеприпасами, необходимым оборудованием и запасными частями. Поставки планируют синхронизировать с поступлением самих самолетов в Воздушные силы Украины.

В частности Украина рассчитывает получить ракеты Meteor для усиления способностей противодействовать российской авиации, особенно носителям управляемых авиабомб.

"Gripen станут еще одним элементом, который усилит авиационные возможности Украины. Для нас важно получать вместе с самолетами весь необходимый комплекс вооружения, чтобы как можно скорее начать их боевое применение", - подчеркнул Хмара.