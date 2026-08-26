Швеція хоче забрати у росіянина нерухомість біля стратегічної морської бази

Наразі нерухомість належить особі з російським громадянством. Підставою для заяви є "серйозна ситуація з безпекою, загроза з боку російських безпілотників та ситуація з правом власності на нерухомість".

"Немає нічого важливішого за безпеку Швеції. Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації з безпекою з часів закінчення Другої світової війни, і загроза для Швеції та альянсу є реальною", – заявив начальник штабу оборони генерал-лейтенант Карл-Йохан Едстрьом.

Відомо, що власник нерухомості має російське громадянство та "становить загрозу безпеці" для Збройних сил Швеції. Таким чином, Збройні сили Швеції хочуть отримати право користуватись цією власністю, щоб захистити ВМС країни.

Окрім того, ця ділянка і будинок є єдиним місцем, яке заважає Збройним силам Швеції створити "ефективну оборону" бази Муско, особливо від дронів.

Кілька років тому видання Expressen повідомило, що особа з російським громадянством та зв'язками в РФ придбала земельну ділянку поблизу Мускьо. Наразі на цьому місці будується будинок для відпочинку площею 600 квадратних метрів.