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Швеция хочет забрать у россиянина недвижимость у стратегической морской базы

14:05 26.08.2026 Ср
2 мин
В чем важность этого участка для армии Швеции?
aimg Константин Широкун
Фото: Швеция хочет забрать у россиянина недвижимость у стратегической морской базы (Getty Images)

Агентство по фортификации Швеции подало заявку на экспроприацию недвижимости гражданина РФ вблизи военно-морской базы Мускё с учетом "безопасности нации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

В настоящее время недвижимость принадлежит лицу с российским гражданством. Основанием для заявления есть "серьезная ситуация с безопасностью, угроза со стороны российских беспилотников и ситуация с правом собственности на недвижимость".

"Нет ничего важнее безопасности Швеции. Мы находимся в самой серьезной ситуации с безопасностью со времен окончания Второй мировой войны, и угроза для Швеции и альянса реальна", - заявил начальник штаба обороны генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем.

Известно, что владелец недвижимости имеет российское гражданство и представляет угрозу безопасности для Вооруженных сил Швеции. Таким образом, вооруженные силы Швеции хотят получить право пользоваться этой собственностью, чтобы защитить ВМС страны.

Кроме того, этот участок и дом является единственным местом, мешающим Вооруженным силам Швеции создать "эффективную оборону" базы Муско, особенно от дронов.

Несколько лет назад издание Expressen сообщило, что лицо с российским гражданством и связями в РФ приобрело земельный участок вблизи Мускё. Сейчас на этом месте строится дом отдыха площадью 600 квадратных метров.

Напомним, ранее шведские стражи порядка задержали сухогруз Caffa вблизи города Треллеборг в Балтийском море.

Украинская сторона связывает судно с незаконным вывозом зерна из оккупированного Крыма и других захваченных Россией территорий. Ранее это судно было внесено в санкционный список Украины.

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