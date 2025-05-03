Швеція хоче підняти плату мігрантам за повернення додому на 3400%

Як пояснив Крістерссон, наразі Швеція виплачує мігрантам, які вирішили повернутися додому, по 900 євро на дорослу особу. Але ця ініціатива мала обмежений успіх. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено лише одну з 70 заявок.

Щоб збільшити попит мігрантів на повернення додому, уряд Швеції вирішив підняти розмір субсидії на 3400% - до 32 000 євро. За словами Крістерссона, він "черпає натхнення" у сусідньої Данії.

"Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, але з різних причин не відчуває, що знаходить добре налагоджене життя у Швеції", - сказав він.

Водночас шведський прем'єр визнав, що така ідея може багатьом не сподобатися. Але, на його думку, мігранти, які не можуть інтегруватися у шведське суспільство, принаймні задумаються про повернення до країни походження. Рішення має набути чинності з 1 січня 2026 року.