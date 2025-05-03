Швеція хоче підняти плату мігрантам за повернення додому на 3400%

Швеція хоче збільшити виплати мігрантам за повернення додому з 900 до 32 000 євро. Таке збільшення пов'язане з бажанням Стокгольма взяти міграцію під контроль.
Про це заявив шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Як пояснив Крістерссон, наразі Швеція виплачує мігрантам, які вирішили повернутися додому, по 900 євро на дорослу особу. Але ця ініціатива мала обмежений успіх. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено лише одну з 70 заявок.
Щоб збільшити попит мігрантів на повернення додому, уряд Швеції вирішив підняти розмір субсидії на 3400% - до 32 000 євро. За словами Крістерссона, він "черпає натхнення" у сусідньої Данії.
"Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, але з різних причин не відчуває, що знаходить добре налагоджене життя у Швеції", - сказав він.
Водночас шведський прем'єр визнав, що така ідея може багатьом не сподобатися. Але, на його думку, мігранти, які не можуть інтегруватися у шведське суспільство, принаймні задумаються про повернення до країни походження. Рішення має набути чинності з 1 січня 2026 року.
Нагадаємо, раніше шведський міністр юстиції Гуннар Штроммер заявляв про наміри Стокгольма позбавляти громадянства за шпигунство і загрозу безпеці. Відповідні зміни до конституції Швеції вже готуються урядом.
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