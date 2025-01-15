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Швеція хоче позбавляти громадянства за шпигунство і загрозу безпеці

Стокгольм, Середа 15 січня 2025 21:54
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Швеція хоче позбавляти громадянства за шпигунство і загрозу безпеці Фото: міністр юстиції Швеції Гуннар Штроммер (facebook.com/gunnar.strommer)
Автор: Данило Крамаренко

Швеція готує зміни до своєї конституції, щоб мати можливість анулювати паспорти деяких категорій громадян. Зокрема за шпигунство і загрозу для держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що якщо буде ухвалено закон, то можуть позбавити шведського громадянства тих, хто отримав його шахрайським шляхом (подача неправдивої інформації та хабар) або засуджений за шпигунство чи зраду (стосується осіб із подвійним громадянством).

"Швеція має справу з трьома паралельними і дуже серйозними загрозами нашій внутрішній безпеці. Насильницький екстремізм, державні суб'єкти, що діють вороже по відношенню до Швеції, а також системна та організована злочинність", - заявив міністр юстиції Гуннар Штроммер.

Зазначимо, зараз у Швеції діє уряд меншості з крайніх правих і демократів, які виступають проти міграції. У 2024 році Стокгольм видав найменшу кількість посвідок на проживання за всю історію.

Щоб змінити конституцію, пропозиції мають заручитися підтримкою простої більшості в парламенті, пройти загальне голосування, а потім друге читання в Риксдазі.

Близько 20% із 10,5 млн громадян Швеції народилися за кордоном. Раніше цього тижня уряд запропонував збільшити термін, після якого іммігрант може претендувати на громадянство, з 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше Норвегія визнала ще кілька областей України безпечними, що може вплинути на отримання українськими біженцями колективного захисту.

З 13 січня безпечними вважаються 13 областей, крім західних регіонів, це Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська та Полтавська області.

Також повідомлялося, що Ізраїль запровадив нові правила для в'їзду українців.

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