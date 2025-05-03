Швеция хочет поднять плату мигрантам за возвращение домой на 3400%

Как пояснил Кристерссон, сейчас Швеция выплачивает мигрантам, которые решили вернуться домой, по 900 евро на взрослого человека. Но эта инициатива имела ограниченный успех. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году была одобрена лишь одна из 70 заявок.

Чтобы увеличить спрос мигрантов на возвращение домой, правительство Швеции решило поднять размер субсидии на 3400% - до 32 000 евро. По словам Кристерссона, он "черпает вдохновение" у соседней Дании.

"Мы копируем, по сути, датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, но по разным причинам не чувствует, что находит хорошо налаженную жизнь в Швеции", - сказал он.

В то же время шведский премьер признал, что такая идея может многим не понравиться. Но, по его мнению, мигранты, которые не могут интегрироваться в шведское общество, по крайней мере задумаются о возвращении в страну происхождения. Решение должно вступить в силу с 1 января 2026 года.