Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО, - МИД Турции

В Турции заявили, что не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции, которые необходимы для того, чтобы Анкара одобрила их заявки в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, которое приводит Daily Sabah.
По его словам, Швеция и Финляндия пока не выполнили договоренности об экстрадиции "курдских террористов" в Турцию.
Он также добавил, что Стокгольм и Хельсинки предложили Анкаре провести встречу по этому вопросу в августе.
"Мы надеемся, что наша первая встреча состоится 26 августа", - рассказал министр.
Напомним, сегодня, 11 августа, стало известно, что Стокгольм согласовал первую экстрадицию в Турцию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.