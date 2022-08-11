Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО, - МИД Турции

По его словам, Швеция и Финляндия пока не выполнили договоренности об экстрадиции "курдских террористов" в Турцию.

Он также добавил, что Стокгольм и Хельсинки предложили Анкаре провести встречу по этому вопросу в августе.

"Мы надеемся, что наша первая встреча состоится 26 августа", - рассказал министр.