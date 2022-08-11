Швеція і Фінляндія не виконали свої зобов'язання щодо вступу до НАТО, - МЗС Туреччини

У Туреччині заявили, що не бачать конкретних дій від Фінляндії і Швеції, які необхідні для того, щоб Анкара схвалила їх заявки в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, яке наводить Daily Sabah.
За його словами, Швеція і Фінляндія поки не виконали домовленості про екстрадицію "курдських терористів" до Туреччини.
Він також додав, що Стокгольм і Гельсінкі запропонували Анкарі провести зустріч з цього питання в серпні.
"Ми сподіваємося, що наша перша зустріч відбудеться 26 серпня", - розповів міністр.
Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, стало відомо, що Стокгольм погодив першу екстрадицію до Туреччини.
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