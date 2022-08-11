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Швеция согласовала первую экстрадицию в Турцию после согласия на вступление в НАТО

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Швеция, Четверг 11 августа 2022 17:12
Швеция согласовала первую экстрадицию в Турцию после согласия на вступление в НАТО Фото: Швеция согласовала первую экстрадицию в Турцию после согласия на вступление в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

После снятия своего вето Турцией, по заявке Швеции присоединиться к НАТО в обмен на выдачу отдельных граждан, Стокгольм таки согласовал первую экстрадицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Власти в Швеции решили выдать мужчину по запросу Турции. Это первый случай после того, как Турция потребовала экстрадиции нескольких человек в обмен на то, что Стокгольм разрешил официально подать заявку на членство в НАТО.

"Это обычное рутинное дело. Лицо, о котором идет речь, является гражданином Турции и было осуждено за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах", — сказал министр юстиции Морган Йоханссон.

По его словам, Верховный суд в обычном порядке рассмотрел этот вопрос и пришел к выводу, что препятствий для экстрадиции нет. В минюсте отказался сообщить, был ли этот человек в списке лиц, которых Турция требует экстрадиции.

Турция сняла свое вето в отношении заявки Швеции присоединиться к НАТО, после недель напряженных переговоров. Во время них Анкара обвинила скандинавскую страну в том, что она скрывает, по словам Турции, боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция подала список людей, которых она хотела, чтобы им выдала Швеция, но с тех пор выразила разочарование из-за отсутствия прогресса.

Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае этого года. На такой шаг страна пошла после вторжения России в Украину.

Почти сразу Турция заявила, что будет блокировать этот процесс, пока правительство Швеции не выполнит ее требований.

Уже через месяц с момента подачи заявки, Турция и Швеция подписали совместный меморандум и процесс вступления в НАТО был разблокирован.

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