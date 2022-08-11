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Швеція допускає виробництво зброї для України

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Четвер 11 серпня 2022 22:44
Швеція допускає виробництво зброї для України фото: Швеція допускає виробництво зброї для України (flickr by Socialdemokraterna)
Автор: Дмитро Браславський

В результаті зустрічі на конференції у Копенгагені, міністр оборони Швеції допустив виробництво зброї для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на svt.se.

Під час зустрічі міністрів оборони на конференції в Копенгагені, було визначено три основні напрямки довгострокової підтримки. Швеція, яка надала 120 інструкторів для навчання українських військових, може виробляти зброю для України.

"Цього я не виключаю, але поки що рано говорити. Ми позитивно беремо участь у всіх трьох вимірах, але врешті-решт ми бачимо, як ми об'єднуємо це все воєдино" - каже Пітер Хультквіст.

За словами Хультквіста, Словаччина, Польща та Чехія вже повідомили, що можуть допомогти із виробництвом зброї.

"Йдеться про використання виробничих ліній у різних країнах для виробництва зброї, яку можна безпосередньо постачати до України" - каже Петер Хультквіст.

Нагадаємо, що конференція в Копенгагені зібрала 1,5 млрд євро на військову допомогу Україні.

Також союзники домовились про збільшення виробництво озброєнь, у тому числі артилерійських, і боєприпасів та сприяння постійному довгостроковому фінансуванню України.

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