Швеция не будет поставлять оружие Украине. И подавать заявку на вступление в НАТО

Как заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде перед встречей министров ЕС в Брюсселе, со шведской стороны поставка оружия в Украину не планируется.

"У нас очень строгие правила в отношении экспорта оружия, поэтому для нас это неактуально. Но мы поддерживаем Украину во многих отношениях, прежде всего через очень высокий уровень помощи в области реформ, которые мы считаем одними из самых важных", - заявила Линде.

Кроме того, по ее словам Швеция пока не планирует подавать заявку на членство в НАТО.

"В настоящее время мы действительно не собираемся подавать заявку на членство в НАТО. Такого вопроса в повестке дня сейчас нет", - подчеркнула Линде и добавила, что Швеция и Финляндия являются близкими партнерами НАТО.