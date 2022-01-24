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Швеция не будет поставлять оружие Украине. И подавать заявку на вступление в НАТО

Автор: Артем Горовенко

Швеция из-за строгих правил в отношении экспорта оружия не намерена поставлять его в Украину на фоне угрозы вторжения России. А также не планирует подавать заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Goteborgs-Posten.

Как заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде перед встречей министров ЕС в Брюсселе, со шведской стороны поставка оружия в Украину не планируется.

"У нас очень строгие правила в отношении экспорта оружия, поэтому для нас это неактуально. Но мы поддерживаем Украину во многих отношениях, прежде всего через очень высокий уровень помощи в области реформ, которые мы считаем одними из самых важных", - заявила Линде.

Кроме того, по ее словам Швеция пока не планирует подавать заявку на членство в НАТО.

"В настоящее время мы действительно не собираемся подавать заявку на членство в НАТО. Такого вопроса в повестке дня сейчас нет", - подчеркнула Линде и добавила, что Швеция и Финляндия являются близкими партнерами НАТО.

Напомним, накануне вторая партия летального вооружения от США прибыла в Украину.

Также стало известно, что Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшие недели.

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ШвецияВторжение России в Украину