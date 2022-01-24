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Швеція не постачатиме зброю до України. І не подаватиме заявку на вступ до НАТО

Автор: Артем Горовенко

Швеція через суворі правила щодо експорту зброї не має наміру постачати її до України на тлі загрози вторгнення Росії. А також не планує подавати заявку на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання Goteborgs-Posten.

Як заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі, зі шведської сторони поставка зброї до України не планується.

"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми підтримуємо Україну у багатьох відношеннях, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших", - заявила Лінде.

Крім того, за її словами Швеція поки не планує подавати заявку на членство в НАТО.

"В даний час ми дійсно не збираємося подавати заявку на членство в НАТО. Такого питання на порядку денному зараз немає", - підкреслила Лінде і додала, що Швеція і Фінляндія є близькими партнерами НАТО.

Нагадаємо, напередодні друга партія летального озброєння від США прибула до України.

Також стало відомо, що Естонія передасть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin в найближчі тижні.

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ШвеціяВторгнення Росії до України