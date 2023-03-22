Швеція буде сьогодні голосувати за вступ до НАТО

Повідомляється, що зранку у парламенті були заплановані дебати, а голосування за доповідь Комітету у закордонних справах, який рекомендує прийняти членство, відбудеться близько на 17:00 за київським часом.

Очікується, що парламент проголосує за членству Швеції в Альянсі. Таким чином країна зможе приєднатися до Альянсу після того, як всі його члени ратифікують її заявку.

Видання зазначає, що переважна більшість політичних сил підтримують рішення щодо вступу країни до НАТО. Тільки Ліва партія та Партія зелених виступають проти. Ці партії внесли свої пропозиції щодо законодавчого закріплення того, що ядерна зброя не може перебувати на території Швеції у разі приєднання до Альянсу.

Також повідомляється, що рішення потягне за собою кілька змін до законодавства. Зокрема, пропонують, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до Альянсу за військовою підтримкою.

Уряд також матиме право просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності території Швеції як у воєнний, так і в мирний час.

Нагадаємо, у Туреччині вважають, що Швеція робить не достатньо для того, аби вступити до НАТО.

При цьому у Швеції сподіваються на ратифікацію заявки про членство в НАТО до саміту Альянсу в липні.

До того ж, в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

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