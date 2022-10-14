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Швеція блокує спільне розслідування вибухів на "Північних потоках", - Reuters

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П'ятниця 14 жовтня 2022 15:00
Швеція блокує спільне розслідування вибухів на "Північних потоках", - Reuters Фото: Швеція блокує спільне розслідування вибухів на "Північних потоках" (nord-stream2.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Швеція відмовилася проводити спільне з Данією та Німеччиною розслідування витоку на газопроводах "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як стверджують джерела служби безпеки Німеччини, Швеція вирішила не ділитися результатами свого розслідування з іншими державами з міркувань безпеки.

Як повідомляє Spiegel, прокуратура Німеччини у свою чергу завершила частину розслідування передбачуваного акту диверсії на "Північних потоках". У ході розслідування було задіяно безпілотний підводний дрон, якому вдалося сфотографувати пошкоджену частину газопроводу.

Після вивчення фотографій фахівці дадуть свою оцінку, зазначає німецька агенція.

Там також пояснили, що правоохоронці не змогли задіяти водолазів через велику глибину - близько 70 метрів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки. Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів, які вивели з ладу газопровід "Північний потік". До датського острова Борнхольм було направлено два кораблі ВМС із водолазами.

Також наголошувалося, що Швеція відхилить вимогу Російської Федерації щодо її участі у розслідуванні цього інциденту.

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