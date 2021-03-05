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В Швеции заключили под стражу подозреваемого в ножевом нападении

Автор: РБК-Украина

Суд в Швеции заключил под стражу 22-летнего подозреваемого в ножевом нападении на 8 человек. Инцидент произошел в среду, 3 марта, в городе Ветланда.

Об этом сообщает The Local.

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Полиция заявила, что подозреваемый имеет афганское гражданство и что дело расследуется как покушение на убийство, но они также выясняют, был ли у него потенциальный мотив "терроризма".

По данным местных СМИ, мужчина прибыл в Швецию в 2016 году и ждал решения о продлении его вида на жительство.

По неподтвержденной информации, у него некоторое время были проблемы с психическим здоровьем и он уже попадал под внимание полиции за мелкое нарушение, связанное с наркотиками.

Все пострадавшие от нападения - мужчины. Трое из них получили серьезные ранения, угрожающие жизни. По состоянию на четверг их состояние было стабильным.

Напомним, 3 марта на юге Швеции молодой мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента получили ранения восемь человек.

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Новости Украины Швециянападение
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